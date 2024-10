La salma di Roberto Selloni, il sottufficiale 36enne di Nuoro del 152/o Reggimento Fanteria della Brigata "Sassari", rientrerà in Sardegna questa sera alle 19.30.

Un aereo della Czech Airlines, con a bordo il fratello Gavino e la fidanzata Sara, atterrerà a Roma Fiumicino alle 14 per poi ripartire per Olbia.

Roberto è deceduto lunedì scorso. Era a bordo di un mezzo militare insieme ad altri due sottufficiali dell’esercito quando, per cause ancora imprecisate, è stato coinvolto in un terribile schianto. L'incidente è avvenuto nella Repubblica Ceca mentre si recavano presso il poligono di Bechyne dove si svolgeva l’esercitazione della Nato “Ramstain Rover 2013”.

Per le gravi ferite riportate, Roberto non ce l’ha fatta ed è morto.

I funerali sono previsti per sabato alle 11, a Nuoro, nella chiesa di Nostra Signora del Rosario.