Continua l’impegno della Polizia di Stato sul fronte dei controlli finalizzati all’esatta identificazione dei cittadini extracomunitari arrivati in Italia con gli ultimi sbarchi avvenuti nei giorni scorsi nelle coste del Sud Sardegna.

Un 28enne di nazionalità algerina, è stato tratto in arresto dagli Investigatori della Squadra Mobile, poiché, nonostante fosse già sottoposto all’ordine di espulsione dal territorio italiano rispettivamente nel 2017, è rientrato nel territorio nazionale prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso.

Grazie agli accertamenti effettuati dai Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, compiuti presso il Compendio dell’Ex Scuola Penitenziaria di Monastir, dove, in costanza del periodo di osservazione sanitaria, l’uomo è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici, gli Agenti hanno accertato la violazione per la quale è stato tratto in arresto.

Una volta riscontrate le violazioni sopra citate, l’algerino è stato tratto in arresto, convalidato ieri mattina dal Tribunale Ordinario di Cagliari. Al termine dell’udienza per direttissima lo straniero verrà nuovamente espulso.