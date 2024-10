È arrivato in Italia con gli ultimi sbarchi avvenuti nei giorni scorsi nelle coste del Sud Sardegna, nonostante fosse già sottoposto all’ordine di respingimento dal territorio italiano nell’aprile del 2018. Per questo che un 28enne di nazionalità algerina è stato tratto in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile, essendo rientrato nel territorio nazionale prima dei tre anni previsti dalla legge.

Grazie agli accertamenti effettuati dai Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica sull'uomo, compiuti presso il Compendio dell’Ex Scuola Penitenziaria di Monastir, è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante foto segnalamento e rilievi dattiloscopici, gli investigatori hanno accertato la violazione.

Questa mattina si terrà l’udienza direttissima. Intanto, i Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cagliari hanno già avviato le pratiche per l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi.