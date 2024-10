Stava cercando di riempire con il gas del distributore una bombola di Gpl per uso privato e ha innescato un incendio che lo ha investito, coinvolgendo la sua auto e la colonnina del distributore.

E' accaduto questa mattina alle 11 ai lati della provinciale che unisce Sanluri a San Gavino, all'interno di un impianto di distribuzione carburante.

Un uomo di 55 anni è stato trasportato in ospedale a San Gavino con ustioni di primo e secondo grado alle braccia e al busto, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto per domare l'incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. Gli agenti della Polizia stradale stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente l'episodio.