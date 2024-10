Il consiglio Comunale ha dato via libera a un importante provvedimento relativo alle misure di sostegno per la partecipazione dei cittadini al miglioramento del benessere in città.

Con l’approvazione del regolamento della “Cittadinanza Attiva” nasce, infatti, una nuova forma di partecipazione alla crescita della comunità attraverso interventi di volontariato a cui vengono corrisposti riduzioni/esenzioni dei tributi comunali.

Dalle manutenzioni allo sfalcio delle aree verdi, parchi e sentirei, alla piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, servizi di custodia, sorveglianza: a ogni cittadino che parteciperà alle attività di volontariato verrà ridotto del 50% il tributo della Tari.

Inoltre, per l’anno 2016, coloro che aderiranno a progetti di realizzazione di arredi urbani mediante riuso e riciclo (fino ad un massimo di dieci adesioni) saranno esentati dal pagamento della Tari.

Nel caso in cui a svolgere servizio di volontariato siano Associazioni avente sede legale ad Alghero, l’esenzione del tributo sarà sostituita con l’esenzione totale della Tosap (tassa occupazione suolo pubblico).

Al via la costituzione dell’albo della Cittadinanza Attiva: entro il 30 Maggio le persone o le associazioni interessate potranno presentare domanda di iscrizione, in rispondenza ai requisiti contenuti nel regolamento pubblicato all’albo pretorio del Comune di Alghero.

"Alghero Attiva" imprime una svolta concreta, un pacchetto di iniziative che rientra nel programma di miglioramento della qualità della vita in città avviato con la procedura delle sponsorizzazioni per la tutela del verde e del patrimonio immobiliare pubblico, con l’attivazione dello Sportello della Partecipazione grazie al quale i cittadini e le associazioni potranno dialogare con l’Amministrazione su svariati temi di interesse pubblico.

Cittadini protagonisti ad Alghero, attivi nel prendersi cura della propria città non solo segnalando criticità, ma partecipando in prima persona promuovendo ed eseguendo interventi utili. Tutte le informazioni e la modulistica sono in via di pubblicazione all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Alghero. Per eventuali informazioni è disponibile a Sant’Anna lo Sportello della Partecipazione.