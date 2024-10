Due appartenenti alla tifoseria ultras del Cagliari, di 20 e 23 anni, pregiudicati, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Cagliari perché ritenuti responsabili dell’aggressione al rider Alessandro Ghiani, avvenuta a Cagliari, in piazza Yenne, durante la notte dei festeggiamenti dopo Italia-Spagna, il 7 luglio scorso.

"Dall’esame delle immagini di alcuni video diventati subito virali sul web e di altri video acquisiti dalla Polizia nei giorni successivi - fa sapere la Questura di Cagliari , i Falchi della Squadra Mobile sono riusciti a identificare gli ultras, appartenenti agli “Sconvolts”. Dalle immagini si distinguono bene i due che dapprima fermano e fanno cadere il rider e poi lo fanno oggetto di scherno, di calci e spintoni e lo colpiscono anche con l’asta di una bandiera italiana".

I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cagliari per violenza privata e sono stati sanzionati per 500 euro, per la violazione delle regole di prevenzione del Covid-19 durante gli assembramenti all’aperto.

All'indomani dell'aggressione, Sardegna Live aveva incontrato e intervistato il portapizze aggredito in piazza Yenne raccogliendo una toccante testimonianza.