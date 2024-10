Il gestore del Sottovento di Porto Cervo, è stato ricoverato ieri nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione dei vari specialisti ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno.

Proprio ieri lo staff del locale gallurese ha annunciato la chiusura in via precauzionale, dopo l'esito positivo del test su un dipendente. Il locale era rimasto aperto dopo l'ordinanza di chiusura delle discoteche, in quanto svolge anche il servizio di ristorante e pianobar, ma, non ritenendo di poter garantire l'incolumità della clientela, ha terminato anticipatamente la stagione.

Negli ultimi giorni sono passate al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al coronavirus), Diletta Leotta e Paolo Bonolis.