Nel 1999 la splendida Torre del Lazzaretto fu teatro di uno spot pubblicitario della Barilla. Alcuni lo ricordano bene, per tutti gli altri lo pubblichiamo per assaporare il piacere di un viaggio tra le bellezze del nostro territorio, amate da tutti.

Di forma cilindrica e di media grandezza, la stessa Torre sorge tra gli scogli protesa verso il mare. In quanto proprietà di un privato non è visitabile.

La spiaggia è raggiungibile da Fertilia imboccando la 125 bis in direzione di Porto Conte, e svoltando a sinistra in corrispondenza del cartello indicante Scuola Sub e Divind Center.