A partire dal 24 gennaio, dopo oltre un anno e due mesi, è tornato in funzione l'autovelox sull’asse mediano che dal Poetto conduce verso la 131, dove la massima velocità consentita è di 70 km orari.

La sanzione aumenta a seconda della velocità registrata dal sistema. A meno di una settimana dalla riattivazione sono stati elevati oltre 300 verbali per eccesso di velocità.

L'autovelox era stato danneggiato da anonimi nel novembre del 2017.

Proseguono, in città. i controlli delle postazioni mobili della polizia municipale che entrano in funzione secondo un calendario che varia di mese in mese. Il tratto di strada che costeggia Genneruxi sarà presidiato dalle apparecchiature di rilevamento della velocità.