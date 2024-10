Approfittavano delle difficoltà economiche delle famiglie che mettevano in vendita auto di lusso o fuoristrada perchè non riuscivano a pagarle e proponevano soldi immediati, poi chiedevano un incontro dove arrivano con assegno circolare e documento, falsi.

Presa l'auto sparivano e i mezzi finivano in Libano, Tunisia, Spagna e in Austria. Rubato anche un mezzo per compiere scavi al cantiere della linea 5 della metropolitana di Milano.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Martino di Genova hanno sgominato una gang specializzata nel far sparire auto di lusso e mezzi speciali da lavoro.

Nei guai sono finiti in 9: tre ai domiciliari, uno con obbligo di dimora e 5 indagati. Perquisizioni in Sicilia e Sardegna dove c'era la base operativa della gang. Tutti sono accusati di riciclaggio in concorso. I colpi, almeno 10, avvenivano tra Milano, Varese, Como, Novara, Pavia, Genova.