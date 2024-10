L’associazione culturale S’Isprone, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, torna all’opera sabato 4 giugno con una giornata di animazione, dove a farla da padrona stavolta sarà l’arte, nelle sue svariate forme ed espressioni.

Le attività gratuite, che coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti, abbracceranno diverse sfumature della creatività in cui il filo conduttore sarà la musica, cuore pulsante del progetto Jam Ensemble. Il laboratorio musicale stabile, attivo ormai da un anno, si occuperà per un giorno di riciclo inteso come strumento di creazione. Se da una parte, dunque, si vogliono stimolare fantasia e attitudini artistiche, dall’altra si vuole contribuire alla diffusione di una pratica concreta di riuso e riciclaggio di oggetti e materiali, che rappresenta il primo passo per il sorgere di un atteggiamento attento e responsabile verso le sempre più attuali questioni dell’ecologia e del rispetto per l’ambiente.

A partire dalle 15:30 il giardino delle ex Scuole Medie diventerà per l’occasione un centro polivalente grazie alla collaborazione di animatori esperti e artisti che si dedicheranno alla realizzazione di laboratori ri-creativi di varia natura. Da una parte si ricrea, dando spazio all’immaginazione per reinventare e dare nuova vita a vecchi oggetti e dall’altra si acquisiscono concetti alla base di un senso civico di valorizzazione del patrimonio ambientale e del “divenire sostenibile”. Il primo dei tre laboratori - che avverranno contemporaneamente - si occuperà di animazione ‘Riciclo-Creativa’ e prevederà un percorso di costruzione e creazione di oggetti e giochi di recupero da vecchi utensili. Le coordinatrici saranno Marta Sedda e Selene Deiana. Entrambe con formazione in pedagogia ed esperienze in animazione teatrale, di strada e in soggiorni per adolescenti e bambini, favoriranno lo sviluppo della creatività con materiali “poveri” e facilmente reperibili e permetteranno ai partecipanti - dai 5 agli 11 anni per un massimo di 15 - di accrescere la propria abilità manuale, rivisitando persino giochi antichi.

Il secondo laboratorio, tenuto dal musicista con studi in musico-terapia Gianfranco Delussu sarà incentrato sul ‘Riciclo-Musicale’. Un viaggio che partirà da ritmo, improvvisazioni vocali, strumentali, sperimentazione della sonorità degli strumenti e che approderà sulla costruzione di piccoli oggetti sonori realizzati con materiali di recupero. Lo scopo sarà favorire lo sviluppo della creatività con ciò che è facilmente reperibile, accrescendo l’abilità manuale e la conoscenza degli strumenti musicali con cui poter sperimentare il ritmo. I piccoli studenti avranno dai 3 ai 7 anni per un massimo di 10 partecipanti.

Il laboratorio di ‘Riciclo-Pittura’ sarà tenuto invece dal pittore Claudio Marchi che coordinerà la realizzazione di opere d’arte su pannello. Il coordinatore dell’appuntamento sulla pittura cercherà di sospingere i 10 partecipanti dai 12 ai 18 anni verso la comprensione dell’oggetto rappresentato, per stimolare la capacità di lavorare in gruppo e raggiungere con questo un comune obiettivo, approcciandosi a differenti forme di tecniche creative e favorendone lo sviluppo dell’estro.

Un vero e proprio happening nel corso del quale si potrà inoltre assistere al live painting di alcuni artisti provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Sassari in una cornice adornata da oggetti d’arredo e opere d’arte realizzate da elementi di riciclo da alcuni volontari de S’Isprone. A partire dalle ore 19.30 si proseguirà con un aperitivo musicale in cui gli artisti Filippo Mereu e Roberto Follesa si esibiranno in una p