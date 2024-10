Nella giornata di ieri, due persone di Ilbono, padre e figlio, sono stati denunciati dai carabinieri per riciclaggio e violazione colposa dei doveri del custode.

Il primo, a seguito di un controllo, ha riferito ai militari di non averne più la disponibilità e di non sapere dove si trovi uno scooter Aprilia, sottoposto a sequestro penale, di cui era custode giudiziario.

Il figlio, invece, deferito per riciclaggio, è stato trovato in possesso di una moto, Honda, cbr 600, privo di targa, chiavi e documenti, senza il nottolino di accensione e con il numero di telaio illeggibile e di una targa, palesemente di fattura artigianale, non censita in banca dati.

La moto è stata sequestrata e i carabinieri stanno lavorando per risalire al proprietario.