Ieri a Mandas i Carabinieri della stazione di Monastir, unitamente a quelli dell'Arma locale, hanno denunciato per ricettazione un 48enne già gravato da precedenti denunce.

I militari erano stati allertati da un meccanico che, dopo aver contrattato su Facebook l'acquisto per la somma di 400 euro di alcuni coltelli a serramanico di particolare pregio, avrebbe incontrato il venditore, riconoscendo tra gli oggetti posti in vendita due pattadesi che gli erano state sottratte in occasione del furto avvenuto presso la sua abitazione circa tre mesi fa.

In sostanza, l'uomo avrebbe fatto un accurata ricerca su tutti gli annunci di vendita che riguardassero oggetti di tale specie, riuscendo a ritrovare quanto rubatogli.

Nella successiva perquisizione domiciliare in casa della persona segnalata, i carabinieri avrebbero posto sotto sequestro una lama in ossidiana di colore nero e due collane in pelle con ciondolo in ossidiana e forma a punta di freccia, al fine di effettuare più approfonditi accertamenti su oggetti così particolari che potrebbero essere riconosciuti a breve da ipotetiche vittime di furto del periodo più recente.

I militari stanno effettuando un monitoraggio delle denunce ricevute dei vari comandi dell'Arma del sud della Sardegna allo scopo di tentare di ricostruire ulteriori furti.