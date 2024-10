Il nuovo prefetto di Nuoro Giovanni Meloni ha incontrato questa mattina il Presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deiru presso la Provincia. Durante l’incontro si è parlato delle emergenze ed urgenze nel dopo alluvione. Il Presidente Deriu ha evidenziato tre questioni in particolare:

le ricerche di Giovanni Farre, l’allevatore di Bitti disperso dal 18 novembre scorso. Il Prefetto ha assicurato che le ricerche non si sono interrotte, sono state affidate ad una squadra altamente qualificata che dispone di mezzi tecnologicamente avanzati, sono state spostate in zone diverse da quelle perlustrate in partenza, che non si lascia niente di intentato e si andrà avanti fino a quando non si avranno notizie dello scomparso.

Si è poi parlato del problema posto dal sindaco di Torpè che riguarda il risarcimento dei danni subiti dalle coltivazioni appartenenti a privati e non ad imprese agricole.

Insieme al Prefetto è stato sentito il Commissario straordinario per l’emergenza Giorgio Cicalò che ha informato sulla necessità di avere un censimento accurato di tutti i danni subiti.

Il Presidente Deriu ed il Prefetto Meloni hanno affrontato poi le questioni relative ai problemi derivanti dai danni subiti dalle condotte idriche che in questo momento rendono impossibile l’adduzione d’acqua a Lodè e Dorgali.

Gli interventi devono essere realizzati da Abbanoa che però non riesce ad arrivare sui luoghi di ripristino per l’impercorribilità e o l’insistenza delle piste di accesso, la sistemazione o la costruzione delle quali è stata affidata alla Provincia.

Il Presidente Deriu ha comunicato che per quanto riguarda Lodè la costruzione della strada è iniziata già nei giorni successivi all’alluvione e va avanti superando le grandi difficoltà che si presentano mentre per Dorgali la pista era stata sistemata nei giorni scorsi ma, come ha comunicato oggi Abbanoa, risulta nuovamente danneggiata ed impercorribile.

Il Presidente Deriu ha informato il Prefetto di aver inviato al Commissario Cicalò una richiesta per ricevere l’autorizzazione per i lavori necessari a risolvere la situazione. Il Commissario Cicalò ha risposto che venissero inviate delle schede tecniche come presupposto alle ordinanze di autorizzazione per il proseguo dei lavori sulla pista per la condotta di Lodè, il ripristino della pista per la condotta di Dorgali e, così come richiesto da Abbanoa, l’avvio ai lavori di realizzazione per la pista di accesso alla Diga di Cumbidanovu.