È uscita di casa per fare una passeggiata nel parco di Perd'e Pibera, a Gonnosfanadiga, e non ha fatto più rientro. È allarme per la scomparsa della 73enne Annamaria Collu (nella foto). A dare l'allarme il marito che, non vedendola rientrare all'ora di pranzo, ha chiamato il 112.

Sono scattate subito le ricerche. In campo, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco con unità cinofile e droni, gli uomini del Soccorso alpino di Cagliari e Medio Campidano, il gruppo speleo di Cagliari e Iglesias e alcune associazioni di volontariato. Da diverse ore i soccorritori stanno battendo le campagne di Gonnosfanadiga, ma al momento nessuna traccia dell'anziana. Chiunque vedesse la signora può contattare il numero 3463690858. La notizia della scomparsa della donna è stata pubblicata ieri, sul nostro giornale.