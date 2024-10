I Carabinieri della Stazione di Palau hanno arrestato Daniel Corbu, 24enne romeno, destinatario di un ordine di carcerazione esteso a livello europeo e internazionale. La probabile presenza del ricercato nel territorio era stata segnalata dall’Ufficio di Cooperazione Internazionale tra le Forze di Polizia europee, che aveva trasmesso anche una foto per aiutare le varie pattuglie a individuarlo.

Il giovane, fermato nel corso di un posto di controllo, è apparso nervoso ai Carabinieri che, a maggior ragione, hanno effettuato un controllo più accurato e hanno verificato la corrispondenza tra il fermato e la foto trasmessa. In questo modo gli è stato notificato l’ordine di custodia internazionale emesso perché ritenuto responsabile di furto e aggressione commessi in Romania in periodi differenti.

A seguito delle formalità di rito, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Sassari-Bancali.