I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di etnia rom, Z.S., residente a Olbia, ma domiciliato in località Pardinixeddu a Quartu Sant’Elena. Il giovane era ricercato per rapina.

Fermato ieri in Piazza Sant’Elena per un controllo di routine, è stato tradito dal nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire il controllo a seguito del quale è emerso che lo stesso era attivamente ricercato dallo scorso mese di aprile, poiché destinatario di un ordine di carcerazione di 2 anni e 8 mesi di reclusione per una rapina aggravata in concorso commessa nel 2019 a Orbassano nei confronti di una pensionata. Il giovane si trova ora rinchiuso nel carcere di Uta.