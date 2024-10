Lo scorso anno i Carabinieri della Compagnia di Carbonia, attraverso l'operazione "Calesse", hanno sgominato un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga dall'Olanda.

Nei giorni scorsi è finito in manette un uomo di 38 anni originario della Sardegna, Roberto Aurelio Stefano Porru, nato a Tilburg, in Olanda, e residente a Waalwjk. All’inizio dell’operazione Calesse, Porru non fu catturato giacché si trovava fuori dall’Italia, tuttavia, i militari assieme ai colleghi olandesi non hanno smesso di dargli la caccia.

Il malvivente è caduto in trappola a causa di una foto del compleanno del padre postata su Facebook. I carabinieri hanno poi seguito il via vai dei parenti da e verso l'Olanda scoprendo il suo rifugio. E' scattata quindi la segnalazione all'Interpol consentendone l’arresto da parte di Europol e polizia olandese. Nelle prossime settimane sarà estradato in Italia.