Un uomo di 47 anni condannato dal Tribunale di Oristano a una pena di 6 anni e 7 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sostituzione di persona, falsa attestazione della propria identità, è stato arrestato dopo mesi di latitanza a Sassari dalla Polizia locale.

Gli agenti lo hanno fermato nei giorni scorsi in piazza d'Italia per un controllo e dopo il riconoscimento al Comando con le foto segnaletiche, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali.

Nei suoi confronti pendeva un ordine di arresto e di traduzione in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, in seguito a diverse sentenze passate in giudicato, con le quali ha accumulato una pena di 6 anni e 7 mesi, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.