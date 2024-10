I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sassari hanno fermato una latitante di 19 anni rumena, ricercata in quanto gravata da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di Palermo.

I finanzieri del Gruppo di Olbia, come di consueto in servizio presso il porto Isola Bianca, sono riusciti a individuare la giovane appena sbarcata dal traghetto proveniente da Livorno.

Ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle è stato l’atteggiamento particolarmente agitato dimostrato dalla ragazza di fronte ai controlli.

La giovane era evasa dall’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari a Palermo per i reati di riduzione in schiavitù e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Nei confronti della 19enne era quindi pendente un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale emesso il 15 aprile scorso dal Tribunale del capoluogo siciliano, che ordinava la revoca degli arresti domiciliari e l’immediata traduzione della stessa in carcere.

La ricercata, finalmente assicurata alla giustizia, è stata quindi tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Sassari.