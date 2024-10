In riferimento a quanto apparso sulle agenzie di stampa sulla denuncia del deputato Mauro Pili relativa al progetto della Società Schlumberger Italiana SpA, si comunica che il procedimento, in corso di svolgimento, è la VIA nazionale, di competenza del Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del quale la Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., è chiamata ad esprimere il parere di competenza, mentre chiunque abbia interesse, può inviare le proprie osservazioni al Ministero dell’Ambiente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza (7 maggio 2014).

L’assessorato della Difesa dell’ambiente, attraverso il servizio SAVI, ha ben presenti le potenziali criticità connesse con la realizzazione del progetto in argomento, e in tal senso ha provveduto a pubblicare anche sul sito della Regione Sardegna la comunicazione relativa alla procedura che è in corso di svolgimento.

Il progetto è attualmente allo studio dei tecnici competenti e l’Assessorato della difesa dell’ambiente, nell’espletare l’istruttoria tecnica propedeutica all’espressione del parere di competenza, si avvarrà di tutte le capacità delle strutture e degli enti regionali di interesse per il progetto specifico, tenendo in debito conto quanto verrà espresso da parte delle amministrazioni locali coinvolte e di singoli cittadini o gruppi di portatori di interesse.

Non sussistono condizioni che possano giustificare allarmismi quali quelli espressi dal deputato Pili visto che nessuna decisione è stata presa e la Regione non si è ancora espressa.

Di seguito il link al sito del Ministero dell’Ambiente da cui è possibile avere notizie in merito alla procedura e in cui è disponibile per il download la documentazione di progetto e lo Studio di Impatto Ambientale http://www.va. minambiente.it/Ricerca/ SchedaProgetto.aspx?ID_ Progetto=1411

Si comunica inoltre che le osservazioni potranno pervenire anche oltre il termine dei 60 giorni, fissato il 6 luglio 2014 e che le stesse potranno essere inviate, per opportuna conoscenza, anche al Servizio SAVI che le acquisirà comunque anche attraverso il Ministero dell’Ambiente.