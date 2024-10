Dalle prime ore di questa mattina è in corso vasta operazione della Polizia a Cagliari, che vede cento agenti in perquisizioni e controlli amministrativi su esercizi pubblici nei quartieri di San Michele, Is Mirrionis e Sant'Elia.

L'attività di prevenzione è finalizzata al contrasto delle attività di spaccio di stupefacenti, alla ricerca di armi, al controllo delle occupazioni abusive.

L'operazione è coordinata dalla squadra mobile, con la partecipazione, ad altre articolazioni della questura, anche del reparto prevenzione crimine di Abbasanta, del nucleo cinofili della questura di Oristano, del gabinetto regionale della scientifica e con la collaborazione del nucleo cinofili antidroga della Guardia di Finanza.