Spettacoli, musica, colori e festa ad Alghero con il ricco calendario di eventi del Cap d’Any che si prepara alla grande festa di fine anno con lo spettacolo pirotecnico dall’area portuale e il concerto di Caparezza.

Oggi alle 18,30 inizia la terza edizione di BirrAlguer, evento di due giorni, 29 e 30 dicembre, anche quest'anno ospitato nei suggestivi spazi del mercato ortofrutticolo e degli atelier attigui. Durante le due serate non mancherà la musica live con i Cover Garden, i Mr. Wine, la Kung Fu Band, e Dave & the Beat Band.

L’evento dedicato alle birre artigianali sarà preceduto, oggi alle 18,00, dal cooking show Il riso e lo zafferano di Sardegna, a cura dello Chef Dino Orrù. Proseguono le mostre e gli spettacoli, con i mercatini natalizi in Piazza Pino Piras, la collettiva di pittura Luci e Colori della Sardegna, presso la Torre di San Giovanni fino al 6 Gennaio, i presepi da visitare nelle chiese delle borgate di Fertilia e Maristella, le mostre sul Liceo Manno presso la Sala Sari, l’esposizione di Gianvittorio nella Torre di Sulis e a Lo Quarter, la mostra Linguaggi d'Arte Esposizione & Laboratorio nell’Oficina de L’Art in via Roma. Domani, 30 Dicembre, alle 16,00, apre i battenti Nativitas, al Museo Diocesano d'Arte Sacra: tre serate tematiche caratterizzate da racconti animati, teatro d'ombre e narrazioni sensoriali, e sempre accompagnate da laboratori creativi.

Mercoledì 31 Dicembre la grande festa: la banchina Dogana del Porto di Alghero ospita il grande spettacolo, con Baz, Marco Bazzoni show alle 22,30, con monologhi, musica, parodie ed improvvisazioni che lo hanno reso celebre nelle sue partecipazioni stabili al programma televisivo Colorado. Alla mezzanotte, l’inizio del nuovo anno verrà scandito dallo spettacolo pirotecnico, Spettacolo di Luci per salutare il 2014 ed accogliere il nuovo anno con lo show di Caparezza. Il concerto di Michele Salvemini, che popone vecchi e nuovi successi, tra questi i brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico già disco di platino, Museica, è l’evento tra i più attesi in Sardegna. La festa continua in musica anche il primo gennaio e si trasferisce nel Teatro Civico, con il Concerto di Capodanno.

Due appuntamenti: alle 12,00 e alle 18,00 con l’Orchestra Filarmonica della Sardegna diretta dal il Maestro Antonio Puglia, che proporrà un programma con musiche della tradizione: oltre agli immancabili valzer e polke della tradizione viennese, scritti magistralmente dal re dei valzer, Johann Strauss, seguiranno arie, ouverture e brani celebri da opere di Rossini, Verdi, Bizet, Mascagni e Piovani. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, il ritiro degli inviti è previsto dalle 10.00 alle 13.00 presso la Coop. Itinera, nella Torre di Porta Terra.