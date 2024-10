Un ricco cartellone di eventi che racchiude concerti, incontri, racconti, arti visive, installazioni, performance, danze, escursioni e medicina narrativa è stato messo in campo dalla Pro loco Melkiorre Melis di Bosa, in collaborazione con “Progetti Carpe Diem”, i Comuni di Bosa, Suni e Modolo e “MAP Movimenti Artistici Periferici”.

Lo splendido centro della provincia di Oristano, dominato dal Castello dei Malaspina sul colle di Serravalle, dal 28 al 31, sarà animato, infatti, dalla manifestazione dal titolo “Sardegna: i figli della dea madre”, curata proprio da "Progetti Carpe Diem" sotto l'egida dell'assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Una serie di appuntamenti che vogliono richiamare coloro che hanno voglia di scoprire, di conoscere, di farsi inebriare da danze e suoni ancestrali.

Gli eventi faranno da accompagnamento alla fine dell’anno dove, nel centro storico, in una tensostruttura riscaldata allestita in piazzetta Modoleddu si terrà, la quarta edizione del Capodanno con il cenone in piazza, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un grandissimo successo.

Il PROGRAMMA

BOSA – PALAZZO DON CARLO

DAL 28 AL 31 DICEMBRE

MATER

Opere di Mariano Chelo, Fabio Sau, Pina Monne

Giovedì 28/venerdì 29 Dicembre ore 11.00e ore 16.00

Feminas

Performance di danza contemporanea

Compagnia Prendashanseaux

con Martina Monaco,Miriam Re,Francesca Lateana

Coreografie di Antonio Bissiri

Il suono ancestrale della Terra

Performance di danza con musiche dal vivo

con Federica Arlotti e gli allievi del laboratorio

Sabato 31 Dicembre- ore 16.00

Concerto lirico

Nila Masala : Soprano

Emanuele Pinna: Pianoforte

BOSA – CONCE

DAL 28 AL 30 DICEMBRE

Il suono ancestrale della Terra

Laboratorio di percussioni e movimento a cura di Federica Arlotti

BOSA – CORTE INTRO

Giovedì 29 Dicembre 2016- ore 19.00

ROSSELLA FAA QUARTETTO IN CONCERTO

Rossella Faa: voce; Giacom