Tonara si prepara a fare festa per celebrare il suo patrono San Gabriele Arcangelo.

Alla messa vespertina del 2 agosto, seguirà la processione in onore del Santo per le vie del paese, in programma mercoledì 3 agosto alle ore 10.30. Alle 11, poi, si terrà la Messa Solenne in parrocchia.

I festeggiamenti civili, poi, prevedono un ricco calendario di eventi organizzati dalla Leva '76. Si parte martedì 2 agosto, alle ore 22.30, con lo spettacolo musicale "Sogno", il concerto dei Golaseca e musica in piazza con dj fino all'alba.

Il 3 agosto, a partire dalle ore 16, giochi per bambini in piazza. Alle 18 inizierà la Gara di Morra (iscrizioni presso Muristene) che sarà seguita alle 20 da una cena comune in piazza. A partire dalle 22, poi, si terranno le selezioni regionali per il Festival di San Remo 2017 con la partecipazione dei cabarettisti Benito Urgu e Francesco Porcu. Seguiranno l'estrazione dei biglietti della lotteria e balli in piazza fino a tarda notte.

.