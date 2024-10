Rosso di Mare prepara per il fine settimana dedicato ad una delle eccellenze del nostro territorio: il riccio di mare, che insieme al corallo fa parte della rassegna proposta dall’Amministrazione e dalla Fondazione Meta per sostenere il progetto di rilancio della produzione artigianale basata sul Corallium Rubrum e per rinverdire la tradizione legata al bogamarí.

La sagra del bogamarí si concentra nell’imminente week end, dal 5 al 7 Febbraio, e assume i connotati della sagra vera e propria, diventa un percorso gastronomico che si sviluppa per tutta la città, che invade le strade a partire dal suo centro storico, caratterizzato da tanti piccoli momenti di animazione diffusa: Le tapas del riccio, ( 5/6/7 febbraio ) a cura delle attività di ristorazione della città, si terrà infatti in apposite piccole postazioni curate, fortemente caratterizzate dal punto dell’identità e del territorio, presso le quali sarà possibile fare delle piccole degustazioni del riccio, nello spirito delle “tapas” spagnole, che propongono originali e piacevoli abbinamenti con altri prodotti del territorio.

Il tutto accompagnato da animazioni, musica, gruppi folkloristici. “I ristoratori della città saranno i protagonisti - spiega l’Assessore alle attività produttive Natacha Lampis – in questa nuova veste della sagra del bogamarí, pensata per concentrare la festa e la tradizione in momento ben definito in cui si attua una collaborazione tra economie della città”.

Al refettorio, al Solito Posto, al Tuguri, Alamo, Castel del Càller, Doña Isabel, il Corallo, la Ginqueta, la Posada Del Mar, la Sartoria del gusto, Maò de Plà, Mos Tapas restaurant, Regina margherita, Orange food, sono i ristoranti che partecipano alla sagra itinerante.

Il fine settimana segna inoltre l’inizio alla rassegna Il mare in cucina, manifestazione gastronomica presso il circuito dei ristoratori di Alghero, con menù cha hanno come protagonista il riccio di mare. I ristoranti aderenti all’iniziativa che inizia il prossimo 5 febbraio e si conclude il 21 febbraio sono diciassette. Oltre ai ristoranti che partecipano alla sagra, ad offrire menù a base di bogamarí con prezzi che vanno da 25 a 40 euro ci sono infatti anche ALGUER MIA, DA MIRKO E ARAGON.

Tradizione e innovazione per dare nuova linfa alla sagra del riccio di mare, “con una rivisitazione della formula – spiega l’Assessore al turismo Gabriella Esposito – che mira a far accrescere l’interesse verso un appuntamento tradiziona