Salvaguardia e tutela dei ricci di mare e dei pescatori sardi autorizzati. E’ urgente la presa d’atto della Regione Sardegna e dei suoi Comuni per la costituzione di un osservatorio permanente per la salvaguardia e tutela dei ricci di mare che comprenda tutti gli enti e i portatori di interesse coinvolti nella pesca degli echinodermi. Indispensabile il rinnovo del finanziamento dell’ Assessorato all’Agricoltura, riforma agropastorale e pesca della Regione Sardegna per il monitoraggio dello stato dell’arte già in atto.

Questa la richiesta che arriva da tempo dai rappresentanti dei pescatori professionisti, dei consumatori, dei ristoratori, dalle associazioni impegnate nel sensibilizzare l’opinione pubblica verso un impegno comune per il raggiungimento di un equilibrio ambientale, sociale ed economico che i gruppi Progetto Comune, Pd e Sinistra per Cagliari al Comune di Cagliari, Città metropolitana e Regione (attraverso i portavoce Marzia Cilloccu, Guido Portoghese e Valter Piscedda), hanno trasferito in un documento che verrà proposto nelle rispettive sedi consiliari per poterlo condividere con la maggioranza in modo da concordare e programmare le azioni da intraprendere per la stagione 2020/21/22.