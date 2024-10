È Riccardo Saldì, classe 1981, il nuovo Vicesindaco di Quartu Sant’Elena. La nomina è arrivata questa firma dopo la firma del decreto da parte del Sindaco Stefano Delunas.

Laureato in Medicina e Chirurgia a Modena nel 2005, attualmente ha le deleghe a Risorse Umane e agli Affari Generali.

“L’Assessore Saldì abita in città ormai da tantissimi anni ed è quindi un profondo conoscitore dei problemi della città – ha dichiarato il primo cittadino -. Infatti in questi anni è stato una presenza molto attiva in Giunta, mostrando sempre grande disponibilità. E ha infatti ottenuto i risultati sperati nel difficile incarico che gli avevo affidato, che era quello di ricostruire i rapporti con i dipendenti comunali. Nell’ottica già rappresentata di far ruotare gli assessori nel ruolo di ViceSindaco, stavolta l’incarico spetta a lui. Colgo l’occasione anche per ringraziare Elisabetta Cossu per il lavoro svolto nel ruolo e per la sua infaticabile disponibilità a sostituirmi quando si è reso necessario”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’impegnativo ma onorevole incarico affidatomi dal Primo Cittadino – queste le parole di Saldì -. Continuerò la mia attività politica con lo stesso impegno e la stessa dedizione che ho sempre messo durante questi anni, accanto al Sindaco dal primo mese di Consiliatura, tanto è vero che sono l’Assessore più giovane, ma il più ‘anziano’ in termini di durata del mandato. E spero di essere diventato nel tempo anche un punto di riferimento per le risorse umane dell’Ente, così come lo sono stato in passato per i giovani militari quando svolgevo le funzioni di medico durante le missioni all’estero”.