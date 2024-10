La Procura di Nuoroindaga per tentata estorsione e si valuta anche l'ipotesi di istigazione al suicidio dopo il ricatto hard sul web che ha portato un artigiano nuorese di 50 anni a togliersi la vita nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato dopo un primo tentativo di suicidio in casa.

L'uomo si è impiccato giovedì sera e è morto venerdì mattina in Rianimazione. Intanto la Assl di Nuoro ha aperto una indagine interna per capire come l'artigiano sia riuscito a compiere il gesto nel bagno del reparto.

"Un suicidio in ospedale - fanno sapere dalla direzione dell'azienda sanitaria - è un evento sentinella, bisogna capire come sia stato possibile che l'uomo abbia eluso la sorveglianza strettissima per un paziente in queste condizioni.Predisporremo tutti gli accertamenti del caso".

La Procura di Nuoro è al lavoro per l'acquisizione del post scritto il 26 maggio dall'uomo, sposato e con due giovanissime figlie, in cui racconta il dramma che sta vivendo ("Vi arriveranno delle mie foto prese da una video chiamata ma non intendo cedere a nessun ricatto") e tutte le informazioni utili per capire chi ricattasse l'uomo, che non ha retto alla disperazione di vedere infangato il suo nome e quello della sua famiglia.