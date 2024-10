Di seguito, pubblichiamo la mozione urgente del gruppo di Forza Italia, che vede come primo firmatario il consigliere Michele Pais, sulla decisione della Regione Sardegna di procedere alla ricapitalizzazione della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero.

Martedì 16 dicembre su proposta dell'assessore regionale dei Trasporti Massimo Deiana, è stata decisa la ricapitalizzazione della SOGEAAL con 11 milioni e 700 milioni di euro (la ricostituzione del capitale sociale e la copertura delle perdite richiede un intervento di 7 milioni e 754 milioni).

Essendo però l'obiettivo finale quello di irrobustire la società e rilanciarne l'attività, la Giunta ha poi deciso di collocare sul mercato parte della quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione. L'assemblea dei soci, in base a un atto di indirizzo della Giunta, dovrà garantire che resterà pubblico il 20% del capitale sociale e stabilire che sulla quota azionaria eccedente quel 20% non venga esercitato il diritto di opzione. Alla sottoscrizione delle quote dovranno essere ammessi solo soggetti che svolgano attività nel settore aeroportuale o delle infrastrutture per la mobilità e la valutazione dovrà avvenire selezionando la migliore offerta economica rispetto al valore nominale delle azioni.

“Si tratta di un tema mostruoso, per dimensioni e possibili effetti, che sta passando in assoluto silenzio e senza nessun coinvolgimento di Alghero a nessun livello”, afferma il consigliere comunale di Alghero Michele Pais.

“Il fatto grave – continua l’esponente di Forza Italia - è che mentre il Sindaco e la sua amministrazione si occupano di amenità come l'eliminazione dei tavolini o, peggio, dell'istituzione della tassa di soggiorno sul presupposto dell'afflusso di chissà quanti nuovi turisti, e non dicono una parola su temi qualificati lo sviluppo della nostra Città, qual’è il futuro ed il destino del nostro Aeroporto. Un fatto grave e sconcertante.

Per questa ragione chiediamo al Sindaco che si dibatta, immediatamente nella seduta prenatalizia di Consiglio comunale delle decisioni che si stanno prendendo sopra la nostra testa inerenti l'Aeroporto e sopra le quali si è posata una inquietante coltre di silenzio soprattutto da parte del Sindaco.”

Al Presidente del Consiglio Comunale Al sig. Sindaco della Città di Alghero

I sottoscritti Consiglieri comunali chiedono l’urgente convocazione di un apposito Consiglio comunale dedicato affinchè possa discutersi le seguente

Mozione Urgente

Ogg. Aeroporto di Alghero.