Secondo gli esperti è in arrivo un importante ribaltone meteorologico. È Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, a confermare un cambiamento totale dello scenario nei prossimi giorni.

In queste ore stiamo vivendo un piccolo anticipo della stagione estiva con sole prevalente, temperature anche oltre i 27-28°C, mari calmi, venti deboli. Nelle prossime ore, rileva Gussoni, "il tempo sarà infatti ottimo e inviterà ad uscire; il sole sarà, solo a tratti, disturbato da un sottile carico di limo, la sabbia del deserto in risalita dal Nord Africa e da velature giallognole ma, in pratica, avremo un sabato quasi estivo. Dalla sera, però, arriveranno delle piogge e dei temporali e la Domenica delle Palme vedrà un ribaltone meteorologico al Nord-Ovest e sulla Toscana con un peggioramento graduale che porterà fenomeni anche forti soprattutto dalla sera".

Questa prima perturbazione sarà solo l'anticipo di un lungo periodo bagnato: sono previsti almeno 5 giorni di piogge diffuse, andrà meglio solo al Sud. Fino a giovedì le perturbazioni atlantiche colpiranno il settentrione, la Toscana e poi anche il resto del Centro, specie versante tirrenico, e localmente potrebbero cadere almeno 200-250 mm, il quantitativo di pioggia che cade in tutta la Primavera.

PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI IN SARDEGNA

Previsioni per domenica 13 aprile 2025

Cielo generalmente nuvoloso; non si esclude qualche debole piovasco in mattinata e in tarda serata sulle zone settentrionali e centrali.

Temperature: in ulteriore aumento, specie le minime.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali, localmente moderati al pomeriggio, specie sul Campidano.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in leggero aumento in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì e martedì il cielo sarà generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di ripetuti eventi precipitativi, anche a carattere temporalesco, più insistenti sulle zone orientali. Le temperature saranno in calo, specie nei valori massimi. I venti soffieranno deboli o localmente moderati, prevalentemente da sudovest. I mari saranno molto mossi lunedì, prevalentemente mossi martedì.