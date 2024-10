Riaperto il reparto di Urologia del Santissima Trinità di Cagliari. Con una santa messa, il via all’ inaugurazione del reparto e il riavvio di tutte le attività di degenza ambulatoriali e di chirurgia, sia quelle programmate prima dell’emergenza Covid, sia le urgenze.

Il reparto di Urologia, che era stato destinato alla Rianimazione Covid, è stato ripristinato in tempo di record in pochi giorni grazie alla collaborazione di tutto il personale, del servizio tecnico, del Primario Dottor Antonello De Lisa e della coordinatrice, Cesarina Pisu Grande commozione per la ripartenza e un augurio speciale da parte del Cappellano Don Elenio Abis.