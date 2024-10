Riapre l'Orto dei Cappuccini: dopo gli interventi di riqualificazione un altro spazio verde dal grande valore simbolico e importante dal punto di vista archeologico e storico-culturale restituito ai cagliaritani e ai turisti.

Nel pieno rispetto dello struttura dell'area si è lavorato sulla parte pianeggiante del sito secondo il suo disegno originario, con il restauro dei muretti storici e della piccola struttura di servizio già presente.

I diversi quadranti dell'Orto hanno funzioni specifiche. Nel primo è stato ricostituito il giardino delle piante aromatiche e officinali. Nel secondo trova spazio un piccolo frutteto. Il terzo quadrante ospita un orto didattico a disposizione di cittadini e scolaresche.

Nel quarto, dove è presente un grande prato per il gioco dei bambini, sarà possibile l'allestimento di piccoli eventi culturali. In prossimità dell'ingresso sul Viale Merello è presente un piccolo parcheggio, pensato per favorire l'accessibilità ai portatori di disabilità. L'area dell'intervento è di circa 8.000 metri quadri e l'importo dei lavori è di 151.942 euro.

Si sta lavorando, nel frattempo, per trovare le risorse che consentiranno la sistemazione della parte alta dell'Orto e il restauro della stradina per rendere possibile l'apertura di un nuovo accesso sul Viale Sant'Ignazio.

L'obiettivo è quello di favorire la frequentazione dello spazio da parte degli studenti del polo economico-giuridico dell'Università e dei flussi turistici che interessano l'Anfiteatro Romano e l'Orto Botanico.