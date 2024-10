Domani mattina, 30 ottobre, torneranno regolarmente a viaggiare i treni sulla linea Cagliari - Carbonia/Iglesias. La circolazione era stata sospesa a causa degli ingenti danni causati dal maltempo tra sabato 26 e domenica 27 ottobre e il servizio era stato garantito da bus sostitutivi.

I danni, ancora non totalmente quantificati, potrebbero superare il milione di euro. Un team di circa 80 tra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e di imprese appaltatrici hanno ripristinato i diversi tratti dell'infrastruttura ferroviaria danneggiata tra le stazioni di Siliqua e Decimomannu. In particolare, sono stati effettuati interventi per il ripristino del rilevato ferroviario, della massicciata e dei componenti tecnologici.

Nei prossimi giorni si proseguirà con ulteriori interventi che riguarderanno il drenaggio delle acque, la ripulitura delle cunette, il ripristino delle recinzioni.