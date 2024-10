La galleria di Pratosardo a Nuoro sarà riaperta questa sera, mentre per la galleria di Mughina si dovrà pazientare ancora qualche giorno. Dopo il caos nel capoluogo barbaricino per la chiusura dei due tunnel alle porte della città, si sta andando verso una soluzione del problema.

Proficuo l'incontro di oggi a Cagliari all'assessorato regionale dei Lavori Pubblici, fra amministratori comunali di Nuoro, presente l'assessore dei lavori Pubblici Antonio Belloi e i tecnici del Comune, e l'assessore Paolo Maninchedda. "Già da domani mattina Nuoro tornerà ad essere più vivibile - ha spiegato Belloi -. Maninchedda ha sposato quella che era la nostra soluzione per affrontare l'emergenza. Si andrà verso la rimodulazione di due milioni di euro già presenti nelle casse comunali per la sistemazione della galleria di Mughina che saranno utilizzati per mettere in sicurezza entrambe le gallerie".

"Intanto tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco abbiamo chiesto e ottenuto dal ministero dell'Interno - ha precisato Belloi - una deroga per la riapertura del tunnel di Pratosardo dove passa il grosso del traffico, tant'è che si riprenderà a circolare. Mentre per la galleria di Mughina, a giorni ci sarà la gara d'appalto per la progettazione dei lavori, oltre a quelli relativi alla messa in sicurezza rispetto alle norme antincendio, anche per quelli che riguardano il dissesto idrogeologico. Solo a quel punto, quando ci sarà un computo delle spese, la Regione potrà intervenire con nuovi finanziamenti".

"Sta andando a gara la progettazione per la sistemazione definitiva della galleria di Mughina - ha sottolineato Maninchedda - è possibile utilizzare queste risorse anche per sistemare la galleria di Pratosardo. Noi procederemo alla delibera la prossima settimana per autorizzarle".