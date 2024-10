Pavimentazione rifatta e parco messo in sicurezza: domani, lunedì 18 maggio, riapre il centralissimo giardino di Parco Matteotti, da decenni punto d’incontro per giovani e anziani, a pochi passi dalla Basilica di Sant’Elena Imperatrice, e ancora oggi apprezzatissimo polmone verde della città.

Situato tra via Marconi e via Cagliari, dietro la chiesa di Sant’Agata e l’ex Convento dei Cappuccini, proprio laddove un tempo l’ordine sacerdotale coltivava l’orto, il parco era stato chiuso qualche mese fa per motivi di sicurezza e per permettere agli operai di lavorare a ritmo spedito alla sistemazione della pavimentazione del lato via Cagliari.

L’ingresso lato Nord-Ovest era infatti interdetto a causa del progressivo espandersi delle radici degli alberi, che avevano sostanzialmente resto impraticabile il camminamento proveniente da quel cancello. Il lavoro è stato effettuato dalla stessa ditta e dagli stessi operai che si occupano di curare il Verde pubblico in città e ora il passaggio è finalmente sicuro oltre che piacevole.

L’intervento, che ha interessato un’area di circa 250 metri quadri, è consistito dapprima nella rimozione di tutta la pavimentazione, cui ha fatto seguito il taglio delle radici dei pini. Si è provveduto poi a livellare nuovamente la sabbia e quindi al riposizionamento della pavimentazione, che consiste sostanzialmente in autobloccanti in calcestruzzo. Le fughe sono state saturate con altra sabbia e si è infine stabilizzata l’opera.

“Siamo lieti di annunciare la riapertura del Parco, al quale tantissimi quartesi sono legatissimi, già a partire da domani - dichiara l’Assessora all’Ambiente Tiziana Terrana. È il polmone verde più centrale della città e l’Amministrazione, dopo essere intervenuta per un potenziamento dell’illuminazione, ha voluto ridare decoro e sicurezza all’ingresso di via Cagliari, anche per garantire un uso più completo degli spazi pubblici”.

“Gli stessi operai hanno intanto già avviato i lavori per rendere più funzionale anche l’entrata e il camminamento lato via D’Annunzio - aggiunge l’esponente della Giunta Delunas -. Quel tratto sarà temporaneamente interdetto come area di cantiere per arrivare ad avere così tutti e quattro gli ingressi tirati a lucido. E successivamente ci si dedicherà alla sistemazione della pavimentazione nel piano di zona di Sant’Anastasia” conclude la Terrana.