Infine, sempre nei locali del complesso museale Ciusa, in omaggio a Pinuccio Sciola, scomparso il 13 maggio scorso, sarà visibile, per tutta l'estate, il documentario di Emilio Bellu, Born of Stone (2016). Il cortometraggio, realizzato in stretta collaborazione con l'artista di San Sperate, contiene una serie di interviste inedite e una colonna sonora originale elaborata a partire dai campionamenti delle sue celebri pietre sonore.