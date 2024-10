E' stato inaugurato alla presenza del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dell'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa il rinato Teatro Doglio, primo hotel a cinque stelle in città. L'occasione è stata la manifestazione "Il cuore di Cagliari, cardiologie aperte".

La struttura, riaperta dopo 37 anni, può ospitare mille spettatori con platea e galleria. E' uno spazio che può essere utilizzati per appuntamenti musicali e teatrali. L'albergo di lusso fa parte dell'esclusivo circuito della Leading Hotel of the World, ha 72 camere ed è stato realizzato con un un investimento di oltre 30 milioni di euro.

La proprietà è la medesima del Forte Village, il complesso turistico alberghiero di Santa Margherita di Pula. Aprirà al pubblico il 27 febbraio prossimo nello spazio tra le vie Logudoro, Goceano e Nuoro.