Riaprirà domani alle ore 10:00 il ponte di Oloè, sulla provinciale Oliena-Dorgali, crollato durante la tragica alluvione del 18 novembre 2013, in cui morì l'agente di polizia Luca Tanzi. Aveva 40 anni, lasciò la moglie e due figli piccoli.

Il transito sarà a senso unico alternato. Ogni mezzo in transito, come si legge nell’ordinanza dell’amministratore straordinario della provincia di Nuoro Costantino Tidu, non dovrà superare il peso complessivo di 40 tonnellate e la distanza minima tra i mezzi dovrà essere di almeno 70 metri.