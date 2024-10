Il sindaco Paolo Truzzu ha deciso: sì alla riapertura del Parco di Monte Claro “in conformità con quanto stabilito dal DPCM del 26 aprile relativo all’inizio della fase 2 dell’emergenza Covid-19”.

Da lunedì 4 maggio, cancelli aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20, con ingresso da via Cadello: sarà fattibile fare attività motoria con il distanziamento, con l’utilizzo delle mascherine, i servizi igienici saranno costantemente sanificati dal personale addetto e le colonie feline saranno accudite come di consueto sempre dai volontari e dalle gattare di un’associazione.

Per ora rimangono interdette (per evitare assembramenti), le aree giochi per i bimbi. Gli operatori della società in house della Città metropolitana Proservice Spa si occuperanno come sempre della cura dell’erba dei prati alla potatura di siepi e piante, con il mantenimento degli animali presenti nel parco, che includono tartarughe d’acqua, oche, anatre e due cigni.