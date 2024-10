Progressivo ritorno alla normalità a Selargius, dove il sindaco Gigi Concu annuncia la quasi totale riapertura degli istituti scolastici cittadini.

"Ho una bellissima notizia per voi: abbiamo appena ricevuto il parere positivo dell’Ats per la riapertura di quasi tutte le scuole", scrive il primo cittadino su Facebook. "Da domani riprenderanno le lezioni in presenza in tutti gli istituti presenti nel nostro territorio comunale, ad eccezione della scuola primaria Paluna San Lussorio, che in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche resterà chiusa almeno sino al 20 marzo (compreso), e del liceo Scientifico Pitagora ove, per le stesse ragioni, le lezioni in presenza sono sospese almeno sino al 18 marzo".

"Vi terrò costantemente aggiornati su eventuali sviluppi, confidando, come sempre, nella vostra comprensione, anche davanti a decisioni forti - come quella della chiusura -, che tanti di voi hanno ritenuto drastica ma finalizzata esclusivamente a tutelare i vostri figli. Decisioni che viste dall’esterno non sempre vengono capite e apprezzate, ma che vi assicuro sono difficili anche per chi ha l’onore e onere di amministrare una Comunità. Detto questo, vi confesso che sono felicissimo, da selargino prima ancora che da sindaco. Auguro a tutti gli studenti un buon rientro".