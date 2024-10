E' nuovamente aperto al traffico il tratto della 131 che collega San Teodoro e Budoni, due delle località turistiche più importanti del nord Sardegna. Lo fa sapere la Regione in una nota dove si dà conto dei sopralluoghi odierni dell'assessore dei Lavori pubblici Aldo Salaris tra i cantieri della strada statale.

"Si tratta di un'opera importante lungo 8 km di strada che, messa in relazione all'aumento del traffico automobilistico relativo alla stagione estiva, assume una rilevanza ancora maggiore e che ha visto impegnate risorse per oltre 6 milioni di euro destinate al rifacimento del manto stradale con correzione delle pendenze e stesa di tappeto drenante", spiega l'esponente della Giunta.

Lungo la 131, Salaris ha verificato anche lo stato di avanzamento dei lavori al km 12, interessato dal cedimento della carreggiata in direzione Nuoro, e il cui lotto sarà in consegna venerdì. Particolare attenzione, inoltre, è stata posta ai viadotti su cui l'Anas sta investendo 55 milioni di euro (totale risorse per interventi in 13 viadotti su 16).