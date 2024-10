Il ponte di Oloè, da questa mattina, è stato riaperto al traffico a senso unico alternato. Il ponte, che si trova al km 7 della strada provinciale 46 che collega Oliena a Dorgali, era stato chiuso lo scorso 25 gennaio per consentire le indagini tecniche e valutarne la transitabilità dopo una serie di violenti nubifragi e piogge torrenziali.

L’ordinanza che ha previsto la riapertura del ponte, però, ne vieta l’attraversamento a tutti i mezzi che superino le 40 tonnellate di massa, i mezzi in transito, poi, dovranno stare ad almeno 70 metri di distanza l’uno dall’altro.

“Il commissario provinciale si è impegnato per garantire almeno una riapertura parziale del ponte – spiega Valentino Carta, Assessore all'ambiente del Comune di Oliena – Nonostante il ponte vada ricostruito, questo è un momento molto importante. Per ricostruire un ponte del genere ci vorrà almeno un anno. Nel frattempo, la riapertura di Oloè, anche in queste condizioni, significa che se la stagione turistica è ormai alle porte stiamo facendo di tutto per salvarla e non arrivare impreparati”.

“Lì, ad esempio, passerà anche il Giro d’Italia. Perciò questa riapertura è più che positiva. Noi, comunque, ci appelliamo alla Regione perché quel ponte non può essere più rattoppato, ma ha bisogno di essere ricostruito”.