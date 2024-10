Sono state aperte al traffico le due rampe provvisorie di svincolo che collegano la strada statale 131 DCN con la strada provinciale 24.

Le due opere realizzate dall'Anas ricollegano Olbia a Loiri e agli altri comuni interni della provincia di Olbia-Tempio e consentono, quindi, di ripristinare la circolazione interrotta a causa del crollo del ponte sul Loddone, sulla strada provinciale 24. Il Commissario delegato per gli interventi di ripristino in Sardegna della viabilita' statale e provinciale interrotta o danneggiata in conseguenza dell'alluvione del novembre 2013, Pietro Ciucci, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto che consente di alleviare i disagi subiti dalla popolazione locale e conferma l'impegno dell'Anas, come soggetto attuatore, per la piena e rapida attuazione del piano di ripristino della viabilita'.

"Il cronoprogramma - ha affermato Ciucci - prevede di completare entro l'anno quasi tutti gli interventi (51 su 53 previsti), mentre solo due lavori saranno conclusi a gennaio 2015. Al momento, tutte le scadenze stabilite sono state perfettamente rispettate".