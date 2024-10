“Si chiude una fase emergenziale che ha visto tutti gli Enti preposti impegnati per far fronte ai problemi legati alla sicurezza. Con l’apertura al transito della SP 24 restituiamo alla collettività un’altra opera di collegamento importante per i territori interessati con evidenti riflessi sia in termini di risparmio di tempo di percorrenza e sia in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo della strada”.

Sono queste le parole pronunciate dall’Assessore regionale ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, questa mattina per la riapertura al traffico della Strada Provinciale 24 Brunella-Budoni, rimasta chiusa per due mesi per la realizzazione del nuovo impalcato del ponte all’uscita di Budoni.

I lavori sono costati quasi mezzo milione di euro e sono stati realizzati e coordinati dalla Provincia di Nuoro.

“In particolare – ha concluso l’Assessore – i lavori sul ponte hanno riguardato l’impalcato, che è stato allargato di circa un metro consentendo così una maggiore ampiezza della carreggiata”.