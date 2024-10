Lo assicura l’Amministratore unico dell’ARST Ing. Chicco Porcu che afferma: “Ritengo immotivata la chiusura della linea Sassari-Alghero disposta dall’USTIF. Gli interventi manutentivi erano già tutti programmati nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti e in modo da minimizzare il disagio per gli utenti, adesso” prosegue Porcu “non possiamo che accelerare i tempi, in 120 giorni riapriremo la linea continuando, nel frattempo, ad offrire i servizi sostitutivi via Bus”.

E’ una delle rassicurazioni fornite dall’Azienda questa mattina durante l’incontro con le organizzazioni sindacali per gli aggiornamenti sulla situazione della linea ferroviaria Sassari-Alghero, recentemente sospesa su disposizione dell’organo ministeriale di vigilanza. Oltre alla tempistica ipotizzata, sono state date ampie rassicurazioni sugli interventi previsti che riguardano, nel dettaglio, 3 travate metalliche ed il sistema di segnalamento.

Sul ruolo del Ministero Verrà riaperta entro 120 giorni la linea ferroviaria Sassari-Alghero. si sofferma di nuovo l’Amministratore di ARST “chiederò un incontro urgente con il Ministro Toninelli per capire che senso abbia bloccare la linea quando sono in arrivo, proprio da fondi statali, 23 milioni di euro destinati alla realizzazione del nuovo sistema di segnalamento che sostituirà integralmente quello esistente ormai obsoleto. Serve, in ogni caso, che queste risorse vengano al più presto trasferite all’azienda”.

Il Direttore Centrale dell’ARST Ing. Carlo Poledrini ha inoltre offerto, agli organismi sindacali, rassicurazioni sull’impiego del personale ferroviario operante sulla medesima linea.