Il Nucleo del Cives Sassari ha organizzato nella giornata di oggi, presso la Rotonda di Platamona, la giornata “Riani-Mare”. L'appuntamento è stato programmato con la partecipazione dei VVF di Sassari e della Capitaneria di Porto.

Cives Sassari (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie) è un nucleo di Protezione Civile, unico in Sardegna, formato da soli infermieri volontari di emergenza e svolge il proprio servizio per i cittadini in caso di calamità naturali, catastrofi, emergenze sanitarie e sociali. "E’ stato più e più volte attivato dalla Protezione Civile Nazionale - si legge in una nota -, ad ultimo nel soccorso alla popolazione Ucraina in fuga al confine e nel 2019, ad inizio Pandemia, ha supportato l’Aou di Sassari coordinando più di 50 infermieri nelle tende di Pre-Triage di Sassari e Alghero".

"Uno dei compiti principali dell’infermiere è l’educazione sanitaria alla popolazione in modo da fornire efficaci strumenti di prevenzione e nozioni di base che spesso fanno la differenza nel salvare la vita in caso di malore. Per questo motivo Cives Sassari ha organizzato una giornata di educazione sanitaria alla popolazione sulle Manovre di Primo Soccorso, rianimazione di adulti e bambini, disostruzione delle vie aeree tramite esercitazioni, giochi in spiaggia e sulla rotonda".

"Insieme ai VVF, che metteranno a disposizione la loro grande tenda pneumatica, saremo a disposizione tutta la giornata per spiegare le buone abitudini in spiaggia per prevenire, ad esempio colpi di calore e come comportarsi in caso di urticazione da medusa".

"La partecipazione poi della Capitaneria di Porto ci permetterà di vedere nel pratico cosa si fa in caso di malore in mare e come vengono attivati i soccorsi. Insomma, una giornata piena di attività da svolgere con i bagnanti in modo da offrire un po’ di quello che è il nostro lavoro quotidiano. Spesso sottovalutate - le manovre salvavita fanno la differenza, e lo vediamo ogni giorno sui giornali: bagnanti deceduti in spiaggia per arresti cardiaci o per malori o ancora per annegamento. Importante sapere cosa fare e, soprattutto, come attivare i soccorsi in maniera tempestiva. Speriamo di dare un utile servizio gratuito alla popolazione e di poter organizzare tante giornate come questa".