Hanno ripreso vigore le fiamme nelle campagne di Sorgono, nella stessa località – Monte Oe – dove lunedì il rogo ha devastato circa 150 ettari.

Il rogo ha tenuto impegnate per molte ore le squadre a terra, tre Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale. Grazie al lavoro delle squadre di Protezione civile, Corpo forestale e volontari e ai mezzi aerei nazionali e regionali che hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona, nel tardo pomeriggio i vari focolai sono stati spenti.

Sono stati 14 gli incendi divampati oggi, in due dei quali sono intervenuti i mezzi aerei. Il primo si è sviluppato ad Ales in località Riu Pubada. Le fiamme, arginate con l'azione di due elicotteri hanno divorato due ettari e mezzo di oliveti. Un solo mezzo aereo regionale è invece intervenuto a Padru, in località Franceschina. Le fiamme hanno percorso meno mezzo ettaro di macchia mediterranea.