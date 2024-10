“Questa maggioranza ha ormai perso la bussola”. E’ la sintesi del capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, in discussione nell’emiciclo di via Roma. Una riforma che, per il leader degli azzurri, è sempre più contrassegnata dal caos.

“I contrasti interni al centrosinistra stanno determinando – rimarca il capogruppo forzista – un processo di riordino pieno di pasticci”. Sotto accusa il depotenziamento delle strutture sanitarie nelle zone dell’interno".

“Sia chiaro – conclude Pittalis – territori come Ozieri, Alghero, Lanusei, Sorgono, Isili e Nuoro rischiano di essere sempre più marginalizzati in seguito a questa riforma senza una logica, a vantaggio dei poli economicamente più importanti. L’auspicio è che questi ultimi giorni portino la coalizione di governo ad una riflessione, per evitare la desertificazione dei servizi all’interno dell’Isola”.