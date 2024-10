Una strategia di sviluppo locale che punta a ridisegnare il Nord-Ovest della Sardegna come un’unica grande città-territorio, organizzata secondo un sistema a rete che vede coinvolti i principali attori locali – istituzionali e del mondo economico-sociale – nella gestione delle politiche e dei servizi per il territorio.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato ieri nel padiglione Tavolara (Sassari) dai Sindaci di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria,

Erano presenti anche il presidente della Regione Francesco e gli Assessori Raffaele Paci (Programmazione), Maria Grazia Piras (industria)e Donatella Spano (Ambiente), i sindacati, gli imprenditori e tutti i soggetti coinvolti in questo ambizioso e innovativo progetto, che punta a valorizzare le peculiarità di ciascun protagonista riducendo le differenze e puntando sulle sinergie.

Per quanto riguarda il Comune di Alghero, gli interventi sono stati illustrati dal Sindaco Mario Bruno nel corso di una conferenza stampa. 170mila euro andranno al centro documentale della Juharia e del Medioevo ad Alghero, 550mila alla valorizzazione del polo museale, 45mila per l’allestimento del percorso espositivo “Senyal del Judici”, 510mila alla valorizzazione delle aree archeologiche di Palmavera, Anghelu Ruiu e Santu Pedru, 450mila per i grandi eventi per tutto il territorio 500mila per la valorizzazione del geo-sito di Capo Caccia (nuovi servizi per la fruizione, l’accessibilità sostenibile e l’interconnessione degli attrattori ambientali e culturali.

Inoltre 500mila 500 euro andranno alla realizzazione di un sistema di lagunaggio per la mitigazione del carico organico nella laguna del Calich, 167mila per l’intervento di tutela e valorizzazione della laguna del Calich attraverso un sistema di monitoraggio della componente chimico-fisica della colonna d’acqua e di ri-sospensione e mineralizzazione dei sedimenti superficiali, 439mila 235 euro per il completamento dei percorsi di fruizione dell’area umida del Calich e potenziamento delle attività di pesca.

Altri interventi riguardano la nuova residenza “Serenità”, completamente finanziato per 8 milioni di euro, 350mila euro per la gestione del bike Sharling condivisa per tutto il territorio, 3 milioni di euro per i lavori di completamento e razionalizzazione del porto, 3 milioni 500mila euro per la progettazione del primo intervento per la rete di fibra ottica e gas negli agglomerati industriali di Porto Torres, Alghero e Sassari e 600mila per il completamento e adeguamento del PIP.

Per Bruno, la novità importante è la realizzazione dell’interconnessione tra l’aeroporto di Alghero e la città di Sassari (assegnati 45 milioni di euro). 42 milioni 775mila euro andranno alle scuole del Nuovo Millennio (Alghero, Valledoria, Porto Torres, Castelsardo, Sennori e Sassari).

SSI Lab (2 milioni 970 mila euro), Vetrine 4.0 cluster top down (480mila), i bandi territoriali multisettore per la rivitalizzazione dei centri storici (4 milioni), aiuti alle imprese innovative e del welfare (3 milioni 591 mila 681 euro), il progetto Card territoriale (364mila), marketing e comunicazione integrata (209mila), itinerario turistico virtuale in 3D (350mila), il North Sardinia Experience (450mila), l’azione di promozione integrata del territorio presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero (3 milioni) saranno localizzato in tutto il territorio della rete.

Il progetto pilota di attività di innovazione sociale in collegamento con riqualificazione di immobili interesserà i Comuni della rete tranne Sassari.